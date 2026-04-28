Росіяни раптом згадали за свій дрон, який може нести 2 тонни озброєння: що відомо

Росіяни у своїх пропагандистських ЗМІ вирішили згадати про такі розробки, як важкий дрон С-70 "Охотник" та розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Гром". Про це пише портал Defense Express.

У РФ його позиціюють як безпілотник, що на полі бою у ролі "вірного веденого" має працюцвати з такими літаками, як бомбардувальник Су-34 та винищувачем Су-57, який ворог називає літаком п’ятого покоління, чи то спеціально, чи то навмисно "забувши" про такий проєкт, як Су-75. Який, до речі, теж позиціюється як літак п’ятого покоління, тоді як "вірні ведені" створюються передусім як дрони для винищувачів наступних поколінь, хоча, безперечно, будуть використовуватися і з тими винищувачами, що вже є на озброєнні тих чи інших країн.

"Щодо можливостей дрона "Гром", то зі злітною масою у 7 тонн він може нести до 2 тонн озброєння. Це ракети "повітря-поверхня", у тому числі протирадіолокаційні, та бомби різних типів. Він має розмах крил у 10 м, висоту - 3,8 м і довжину - 13,8 м. Крейсерська швидкість - 800 км/год, практична стеля - 12 000 м, дальність дії - 800 км", - йдеться у матеріалі.

Відео дня

Аналітики також зазначають, що дрон "Гром" є розробкою компанії "Кронштадт", вперше був представлений шість років тому, у 2020 на російському пропагандистському форумі "Армия". Чотири роки потому, у 2024, на тому ж форумі показали нову модифікацію "Грома", який нібито неофіційно отримав позначення "Гром-У".

"Спрощений варіант "Гром-У" був представлений за рік до того, як у РФ говорили про нібито завершення робіт над першим варіантом "Гром". Але розробка спрощеної версії натякає на те, що у проєкті може піти щось не так і у РФ переоцінили свої можливості у створенні ще одного важкого безпілотника. Водночас залишається невідомим, на якому етапі зараз перебуває цей проєкт, бо РФ у своїх ЗМІ зараз згадує його скоріше у пропагандистських цілях", - додали експерти.

Новини щодо озброєння

Як повідомляв УНІАН, Китай представив модернізовану крилату ракету наземного призначення CJ-10 з дальністю ураження понад 2000 кілометрів. Це розширює можливості Пекіна для високоточних атак на великі відстані.

CJ-10, відома в деяких варіантах як DF-10, - це дозвукова крилата ракета, оптимізована для високоточних наземних атак. Вона інтегрує багаторівневу архітектуру наведення, що поєднує інерціальну навігацію, супутникове позиціонування, ймовірно, BeiDou та узгодження контурів місцевості (TERCOM), що забезпечує високу точність навіть в умовах відсутності GPS.

Такий багаторівневий підхід значно підвищує стійкість до радіоелектронної війни та глушіння, що є критичним фактором у сучасних сценаріях високоінтенсивних конфліктів, де оскаржується домінування в електромагнітному спектрі.

