Дослідники за допомогою ШІ реконструювали обличчя чоловіка, який загинув під час виверження вулкана

Дослідники вперше застосували штучний інтелект, щоб у цифровому форматі відтворити обличчя чоловіка, який загинув під час виверження вулкана Везувій, що знищило давньоримське місто Помпеї у 79 році нашої ери, повідомляє Sky News.

Зображення відтворює чоловіка, рештки якого знайшли разом із ще однією людиною - вони намагалися втекти з міста у напрямку узбережжя під час катастрофи.

Ілюстрація, створена за допомогою ШІ, показує чоловіка, який біжить дорогою, вкритою уламками, тримаючи над головою велику миску як імпровізований щит. За його спиною відбувається виверження Везувію.

Дослідники вважають, що чоловік загинув на ранньому етапі катастрофи внаслідок сильного падіння вулканічних уламків.

Реконструкцію, створену Археологічним парком Помпеїв у співпраці з Університетом Падуї, базували на даних археологічних досліджень, отриманих під час розкопок поблизу некрополя Порта Стабія, розташованого одразу за міськими стінами.

Археологи встановили, що чоловік тримав теракотову ступку, яку, ймовірно, використовував як засіб захисту голови від дрібного вулканічного каміння, що падало під час виверження.

Давні джерела, зокрема записи римського письменника Плінія Молодшого, свідчать, що мешканці міста використовували різні предмети, щоб захиститися від попелу та уламків.

При чоловікові також знайшли масляну лампу, невелике залізне кільце та 10 бронзових монет.

Цифровий портрет створили за допомогою ШІ та технологій обробки зображень, які дозволяють перетворювати дані про скелет і археологічні знахідки на реалістичний вигляд людини, зазначили в Археологічному парку Помпеїв.

"Обсяг археологічних даних сьогодні настільки великий, що лише за допомогою штучного інтелекту ми зможемо належним чином їх зберігати та досліджувати", - заявив директор парку Габріеле Цухтрігель.

"Якщо правильно використовувати ШІ, він може сприяти оновленню класичних досліджень", - додав він.

