Українські дрони добивають НПЗ в Туапсе: в Генштабі підтвердили новий удар

Росіяни лише ледь встигли загасити вогонь від попередньої атаки.

У ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї - всього через 4 дні після гасіння пожежі від попередньої атаки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що ця атака відбувається в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, бо це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії РФ на території України.

"Зафіксовано влучання ударних БПЛА по території об'єкта з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків уточнюються", - наголошують в Генштабі.

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв на своєму офіційному телеграм-каналі зазначає, що в Туапсе "ще одна серйозна НП" - через атаку безпілотників масштабна пожежа на НПЗ. Зазначав, що вранці для гасіння було задіяно 164 людини, 46 одиниць техніки, але пообіцяв, що ще підкинуть підмогу.

також повідомляв, що мешканців, які проживають в будинках поблизу НПЗ будуть евакуйовувати.

Як повідомляв УНІАН, станом на 26 квітня ударні дрони Сил оборони України знищили та пошкодили значну частину резервуарів на нафтопереробному заводі в Туапсе у Російській Федерації.

За даними супутникових знімків, із загального парку, який налічує 47 резервуарів місткістю близько 159 140 м³, 28 одиниць знищено або серйозно пошкоджено.

За даними телеграм-каналу "Око Гора", унаслідок атак знищено 24 резервуари, що становить 52% від загальної кількості. Ще 4 одиниці (9%) зазнали пошкоджень. Неушкодженими залишилися 18 резервуарів (39% парку).

Зазначалося, що протягом останнього місяця нафтобаза зазнала нищівних ударів, що завдали їй значної шкоди та підірвали експортний потенціал. Зокрема, вирішальними стали атаки дронів 16 та 20 квітня, коли після влучань розпочалися масштабні пожежі.

Вас також можуть зацікавити новини: