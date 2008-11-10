«Євразійську спілку молоді» заборонено
Постанову про примусовий розпуск ЄСМ ухвалив Харківський окружний адміністративний суд за матеріалами Служби безпеки України…
За матеріалами СБ України Харківським окружним адміністративним судом прийнято Постанову про задоволення позову Прокуратури Харківської області у повному обсязі та примусовий розпуск Харківської обласної громадської організації «Євразійська спілка молоді».
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Як нагадує прес-центр, за матеріалами СБУ заборонено діяльність низки організацій екстремістського та сепаратистського спрямування. Зокрема, у грудні 2006 року рішенням суду було заборонено діяльність на території України Севастопольської молодіжної організації «Прорив», а в листопаді 2007 року Донецький апеляційний суд затвердив рішення Донецького окружного адміністративного суду про примусовий розпуск організації «Донецька республіка».