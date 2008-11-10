У Полтаві на 10-40 коп. подорожчав хліб

Харків. 10 листопада. УНІАН. ВАТ «Полтавський хлібокомбінат» на 10-40 коп. підвищив вартість хліба різних сортів.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому у торговій мережі спостерігається різний підхід до формування цін на один і той же сорт хліба. Так, в деяких магазинах і кіосках масові сорти хліба - біла «цеглинка», чорна, - не подорожчали, в інших торгових точках подорожчали.

Зокрема, хліб «Пушкарівський» з 2,40 грн. подорожчав до 2,80 грн., біла «цеглинка» з 2,00 грн. подорожчала до 2,10 грн., ціна на «Полтавську паляницю» коливається від 3,50 грн. до 3,70 грн., за батон «Підмосковний» тепер необхідно заплатити 2,60 грн. замість колишніх 2,50 грн.

Голова асоціації «Полтавахліб» Іван БОНДАРЕНКО заявив, що ціна до подорожчання на продукцію «Полтавського хлібокомбінату» була найнижча в області.

Причини подорожчання: збільшення ціни на складові собівартості хліба.

Як повідомлялося, попереднє подорожчання на хліб комбінату відбулося в червні 2008 року.