Війна в Ірані виявила 5 головних слабкостей НАТО у разі конфлікту з Росією, – Politico

Від нестачі боєприпасів до недостатнього фінансування військово-морських сил – Альянс далекий від бойової готовності.

Європейські чиновники та військові попереджають, що Москва може атакувати країну НАТО вже найближчим часом. При цьому війна США в Ірані виявила 5 критичних вразливостей в обороні Альянсу, через які йому буде важко протистояти нападу Росії, пише Politico.

1. Нестача боєприпасів

США витратили близько половини всього свого запасу критично важливих зенітних ракет Patriot, тоді як французькі чиновники попереджали про нестачу ракет Aster і Mica вже в перші два тижні війни. При цьому, якщо США продовжать переключати свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон, значна частина ресурсів буде виведена з Європи, і їх залишиться "занадто мало", заявив високопоставлений дипломат НАТО.

За словами Джастіна Бронка, старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних служб, з огляду на те, що Москва виробляє від 6000 до 7000 односторонніх ударних безпілотників на місяць, союзники по НАТО залишаться без високоефективних зенітних ракет протягом "декількох тижнів".

Це створює "гостру потребу в більш доступних перехоплювачах класу "повітря-повітря", додав він, стверджуючи, що НАТО слід зосередитися на дешевших альтернативах Patriot, таких як керована лазером ракета AGR-20, та розвивати пасивну оборону, наприклад, укріплені бетонні ангари для літаків.

2. Відсутність переваги в повітрі

Здатність Ірану продовжувати бомбардувати сусідні держави Перської затоки ракетними та безпілотними атаками, незважаючи на повітряну кампанію США, демонструє "очевидні обмеження в очікуваннях, що можна змусити країну підкоритися бомбардуваннями" за допомогою звичайних літаків, заявив Пітер Веземан, старший науковий співробітник Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру.

У відповідь НАТО має переосмислити концепцію переваги в повітрі та шукати креативні рішення для стримування Росії, такі як прискорення інвестицій у високоточні ударні засоби великої дальності, здатні вражати московське виробництво безпілотників та військові об’єкти в глибині країни, заявив Бронк.

"Якщо ми зможемо досягти переваги в повітрі над спірним районом, то навіть Європа самотужки зможе завдати нищівного удару по російських військах на полі бою", – сказав він.

3. Недостатньо потужні військово-морські сили

Найбільш наочний приклад – Велика Британія. Після трьох тижнів підготовки до розгортання свого есмінця HMS Dragon у Середземному морі, судно було відправлено назад у порт через технічну несправність.

"З 2022 року ми приділяли набагато більше уваги сухопутним військам… і тепер раптом ми помічаємо, що боєготовність флоту в рамках НАТО дійсно досить низька", – сказав Ед Арнольд, колишній представник НАТО.

При цьому в будь-якому конфлікті з Москвою військово-морський флот відіграватиме важливу роль у пошуку підводних човнів поблизу північної частини Кольського півострова Росії та нейтралізації суден, оснащених крилатими ракетами великої дальності "Калібр", заявив Сідхарт Каушал, експерт з морської безпеки з RUSI.

4. Тривала роз'єднаність

Війна також поглибила розбіжності всередині НАТО – Європа проігнорувала вимоги президента США Дональда Трампа щодо військової підтримки, що спонукало Вашингтон розробити варіанти відповідних заходів.

Ризик після Ірану, додав Арнольд, полягає в тому, що "президент може сказати: "Цього разу ми не будемо втручатися"", або заявити лише про обмежене розгортання військ у разі вторгнення Москви.

У відповідь європейські столиці повинні прийняти той самий "транзакційний підхід", що й Трамп, заявив Андерс Фог Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО. Вони повинні чітко пов’язати свою підтримку відкриття Ормузької протоки із зобов’язаннями Вашингтона перед НАТО.

5. Україна має значення

За словами Бронка, Альянс повинен тепер працювати над створенням "поясу" засобів протидії безпілотникам ближче до кордону Росії як першої лінії оборони. Він також міг би зробити більше для інтенсифікації своїх промислових відносин з Україною, включаючи збільшення фінансування програми UNITE-Brave, заявили два дипломати НАТО.

"Україна виступає в якості постачальника безпеки", – сказав третій дипломат НАТО, підкресливши, що війна в Ірані "довела це".

Напад Росії на НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджав, що Росія може напасти на країну НАТО в короткостроковій перспективі. За його словами, це "питання місяців, а не років".

У свою чергу адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне попередив, що Росія прагне повернути всі території, які були в СРСР, тому загроза вторгнення існує не тільки для країн Балтії.

