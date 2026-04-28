Ходить по воді, як Ісус Христос: вчені показали ящірку, що бігає галопом по річках (відео)

Вони розкрили три фази магічного бігу істоти та пояснили, чому цей трюк доступний не кожній особині.

У вологих лісах Центральної та Південної Америки мешкає василіск звичайний – істота, здатна на кілька секунд порушити базове правило природи та перетнути річку прямо по її поверхні, пише Forbes.

Згідно з герпетологічними дослідженнями, василіск покладається на неймовірну швидкість. Кожен його крок має створювати саме ту кількість висхідного імпульсу, щоб затримати занурення.

Ранішні дослідження в журналі Nature ще у 1996 році показали, що просте ляскання по воді не здатне втримати тварину. Основна підтримка відбувається під поверхнею за схемою, яку у 2004 році уточнили в науковців PNAS за допомогою тривимірних вимірювань.

Весь цикл руху розділений на три фази:

Ляпас: нога вдаряється об воду на великій швидкості. Інсульт: стопа рухається вниз і назад, створюючи навколо себе повітряну порожнину. Ящірка тисне на щільну воду під цією порожниною, що дає основну силу вгору. Відновлення: василіск швидко висмикує ногу до того, як повітряна бульбашка обвалиться і потягне кінцівку вниз.

На думку вчених, морфологія рептилії є вирішальною. Ящірки мають великі задні лапи з бахромою на пальцях, які розширюються при контакті з водою. Разом із легкою вагою та частотою кроків це створює систему, схожу на роботу поршнів. Проте за наявними даними, ця стратегія працює лише у вузькому вікні розміру тіла. Коли ящірка росте і стає важчою, м'язової сили вже не вистачає для утримання над водою.

Зазначається, що така здатність розвинулася як стратегія проти хижаків. Польове дослідження 2022 року підкреслює, що біг по воді дозволяє швидко відірватися від наземної загрози, уникаючи при цьому водних хижаків та зберігаючи візуальний контроль над маршрутом. Якщо ж дистанція занадто велика, василіск плавно переходить у дайвінг. Ці рептилії можуть залишатися під водою до 16 хвилин.

