У Євросоюзі попередили про майбутні перебої у авіасполученні після червня

У разі продовження блокування Ормузької протоки дефіцит авіапального може виникнути після червня.

Комісар Європейського Союзу з питань транспорту Апостолос Цицикостас попередив про можливі значні збої у здійсненні авіаперельотів. Це є наслідком війни в Ірані і закриття Ормузької протоки. Про це повідомляє німецьке агентство dpa.

"Ситуація не є втішною", - відзначив Цицикостас.

За його словами, хоча наразі є достатньо палива і понад 80% аеропортів не повідомляли про нестачу, але ціни на пальне зросли більше ніж удвічі, і це призвело до призупинення маршрутів багатьма компаніями. Ще до війни ці маршрути були ледве економічно вигідними.

Як додав єврокомісар, якщо блокада Ормузької протоки продовжиться і не буде знайдено жодного рішення, дефіцит пального може виникнути після червня.

Водночас, як підкреслив Цицикостас, справжнього дефіциту в Європі поки що не очікується. Він зауважив, що у наявності є резерви на випадок надзвичайних ситуацій.

Країнам-членам ЄС були зобов’язані щодня повідомляти про власні запаси для того, аби підтримувати нагляд за наявними ресурсами.

Разом з тим, якщо дефіцит виникне після червня, ці запаси можуть бути використані цілеспрямованим чином.

Що цьому передувало

28 лютого США та Ізраїль розпочали проти Ірану операцію "Епічна лють" і били верховного лідера цієї країни. У зв’язку з постійними бомбардуваннями об’єктів Корпусу вартових ісламської революції, заводів з виробництва ракет і ударних дронів, відповідних складів та інших воєнних об’єктів на території Ірану, іранський режим вдався до блокування Ормузької протоки, через яку проходить частина світового споживання нафти.

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скорочення 20 тисяч короткомагістральних рейсів цього літа, щоб зменшити витрати на авіаційне паливо, ціна якого більш ніж подвоїлася.

