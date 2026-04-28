Після пожежі в будинку Голосіївського стрільця постраждали 117 квартир, - ЗМІ

Усі квартири нижче п’ятого поверху були залиті водою, а вище п’ятого – закопчені кіптявою.

Дмитро Васильченков, який розстрілював людей у Голосіївському районі Києва, перед скоєння теракту підпалив свою квартиру. Внаслідок пожежі постраждало 117 квартир. Про це повідомили в етері телеканалу "Київ24".

Вбивця проживав у другому під’їзді на п’ятому поверсі. Загалом у цьому під’їзді є 117 квартир.

Внаслідок пожежі, влаштованій вбивцею, постраждала кожна квартира. Одні більшою, а інші меншою мірою.

"Але, фактично, постраждали усі квартири. Найбільше постраждав саме п’ятий поверх. Він був дуже обвуглений. Особливо праве крило, де і розташовувалася квартира вбивці. І всі квартири, що нижче п’ятого поверху були залиті водою", - повідомила журналістка телеканалу в прямому етері.

Квартири, які розташовуються вище п’ятого поверху, були закопчені.

Наразі у будинку досі відчувається сморід після пожежі. Мешканцям доводиться щодня провітрювати помешкання і вологе прибирання.

Як повідомляв УНІАН, вбивця Васильченков був уродженцем Москви, 1968 року народження, і мав українське громадянство. Раніше він проживав у Бахмуті, а згодом - у Києві.

Квартиру Васильченков придбав близько десяти років тому. Жив сам.

18 квітня чоловік відкрив вогонь по перехожих у Голосіївському районі Києва. Потім він зайшов до одного з супермаркетів, де взяв людей у заручники. Його ліквідували спецпризначенці. Справу кваліфікували як теракт. Внаслідок теракту загинуло 6 людей.

