В Україні подорожчала валюта: свіжий курс долара і євро на вівторок

Продати долар можна в середньому за курсом 43,78 грн, а євро – 51,30 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 28 квітня, зріс на 5 копійок і складає 44,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,78 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 5 копійок і складає 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,77 грн/євро, а курс продажу - 51,55 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 28 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,09 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,76 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 21 копійку.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що наприкінці квітня гривня може дещо зміцнитися, але загальний девальваційний тренд зберігається. Наступний тиждень очікується спокійним, із курсом долара близько 43,75–44,25 грн. За його словами, останній тиждень квітня традиційно супроводжується незначним зміцненням гривні через податковий період і очікування рішень центробанків щодо облікових ставок.

