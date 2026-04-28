Масово скуповують кросовери: стало відомо, які авто цьогоріч найчастіше обирають українці

Протягом першого кварталу 2026 року автопарк України збільшився на 15,4 тисячі нових і 50,1 тисячі вживаних легкових авто. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Серед нових автомобілів на першій позиції опинився кросовер Toyota RAV4, який став одним із найпопулярніших кросоверів в Україні завдяки поєднанню високої надійності, ліквідності на вторинному ринку, економних гібридних установок та адаптації до дорожніх умов.

Загалом саме кросовери домінують у п’ятірці лідерів, що вчергове демонструє напрям розвитку вітчизняного авторинку.

Найпопулярніші моделі нових авто в Україні:

Toyota RAV4 – 1159 од.; Renault Duster – 1150 од.; Hyundai Tucson – 636 од.; Toyota Land Cruiser Prado – 603 од.; Škoda Kodiaq – 429 од.

Що стосується вживаних авто, то тут лідером виступає Volkswagen Golf. Такий результат виглядає цілком логічним: від моменту своєї появи у 1974 році Volkswagen Golf за десятиліття став уособленням доступного, надійного й економного авто. Додатковою перевагою моделі виступає її висока ліквідність на вторинному ринку.

Загалом ринок вживаних авто поєднує "новомодні" кросовери та перевірені часом народні авто на кшталт вищезгаданого Golf або Škoda Octavia.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків:

Volkswagen Golf – 2448 од.; Volkswagen Tiguan – 2010 од.; Audi Q5 – 1886 од.; Škoda Octavia – 1726 од.; Nissan Rogue – 1716 од.

Авторинок України – останні новини

В першому кварталі 2026 року в Україні продали 9467 уживаних легкових авто, ввезених зі США, що на 1,5% менше порівняно з таким самим періодом минулого року. 59% із них становили автомобілі з бензиновими двигунами.

Крім того, за цей час українці придбали 2608 легковиків, імпортованих із Китаю. З них 58% були електромобілями (для порівняння, торік цей показник досягав 83%). Серед нових моделей китайського виробництва найбільшу популярність здобув BYD Leopard 3.

Вас також можуть зацікавити новини: