Харківщина є найбільшим боржникомм за спожитий газ в Україні

Харків. 11 листопада. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» закликає керівників місцевих органів влади і підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) терміново забезпечити розрахунки за газ, спожитий з початку опалювального сезону 2008-2009 рр.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, стан розрахунків підприємств ТКЕ з ДК «Газ України» за спожитий у 2008 р. залишається незадовільним. Заборгованість підприємств ТКЕ тільки за десять днів листопада становить 199, 36 млн. грн.

Як наголошується в розданому під час прес-конференції релізі, загальна заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за спожитий з початку 2008 р. природний газ становить близько 1 млрд. грн. (рівень розрахунків – 79%).

Найбільшу заборгованість у 2008 р. перед ДК «Газ України» мають підприємства ТКЕ Харківської (252,0 млн. грн., рівень оплати – 56%), Донецької (183,4 млн. грн., 74%), Дніпропетровської (93,0 млн. грн., 84%), Луганської (47,2 млн. грн., 80%), Львівської (54,0 млн. грн., 75%) областей, а також АР Крим (64,2 млн. грн., 60%).

Незадовільний рівень погашення заборгованості за спожитий у 2008 р. природний газ мають також підприємства ТКЕ ряду інших областей, насамперед Закарпатської (10,4 млн. грн., 60%) і Херсонської (19,5 млн. грн., 70%) областей.

Компанія зазначає, що з державного бюджету погашається значна частина заборгованості підприємств ТКЕ з різниці в тарифах на теплову енергію (яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії).

НАК «Нафтогаз України» зазначає, що в разі непроведення термінових розрахунків за природний газ, спожитий з початку нового опалювального сезону, ДК «Газ України» не матиме законних підстав для оформлення і виділення підприємствам ТКЕ-боржникам необхідних обсягів природного газу на наступну декаду листопада.

Довідка УНІАН. Відповідно до вимог Указу Президента України від 3.10.2008 р., рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 26.09. 2008 р., постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 і від 12.03.2008 р. №163 імпортований природний газ реалізується в Україні НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України» лише за умови проведення підприємствами ТКЕ стовідсоткової оплати використаного природного газу.

Згідно з вимогами Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за забезпечення теплом населених пунктів покладена на місцеві органи влади.