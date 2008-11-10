Аваков вручив нагороди дослідникам Голодомору

Харків. 10 листопада. УНІАН. Губернатор Арсен АВАКОВ вручив відзнаки Харківської облдержадміністрації громадянам, які зробили вагомий внесок у дослідження Голодомору 1932-1933 років а Україні.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

За вагомий особистий внесок у дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні, активну громадську діяльність та багаторічну сумлінну працю Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджено Михайла САЯНОГО - директора Зміївського краєзнавчого музею.

Подяку голови облдержадміністрації отримали:

Валентина ДАНИЛЬЧЕНКО - директор Сахновщинського історико-краєзнавчого музею,

Марина КРАМИНСЬКА - начальнику відділу з питань внутрішньої політики Лозівської міської ради,

Ростислав РИБАЛЬЧЕНКО - дослідник Голодомору,

Ганна ХАРЧЕНКО - вчитель історії Шарівської загальноосвітньої школи Богодухівського району.