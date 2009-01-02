НБУ зберіг на 4 січня курс гривні до долара на рівні 7,70 грн./дол.

Харків. 2 січня. УНІАН. Національний банк України зберіг на 4 січня 2009 року офіційний курс гривні до долара на рівні 31 грудня - 7,70 грн/дол.

Про це УНІАН повідомили в НБУ.

За станом на 16.35 31 грудня 2008 р., НБУ не обнародував дані про офіційні курси гривні до євро, рубаю і іншим валютам на перший операційний день наступного року (на 4 січня).

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визначив графік роботи комерційних банків в перші дні січня 2009 року. Нацбанк, враховуючи рекомендації, викладені у розпорядженні Кабінету міністрів України ”Про перенесення робочих днів у 2009 році”, переніс робочий день банківської системи з п`ятниці, 2 січня, на неділю, 4 січня (робота банків без клієнтів з виконанням комплексу заходів, пов`язаних з початком нового звітного року), а 5 і 6 січня 2009 року визначив звичайний режим роботи.

При цьому з метою забезпечення безперебійної діяльності банківської системи щодо своєчасної виплати пенсій, грошових виплат та інших платежів соціального характеру банки зобов`язали до 30 грудня 2008 року включно отримати в територіальних управліннях Національного банку України готівку в необхідних розмірах і в святкові та вихідні дні з 1 по 7 січня 2009 року забезпечити надійну роботу банкоматів, своєчасне підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

5 і 6 січня 2009 року система електронних платежів Національного банку України працюватиме у звичайному режимі.