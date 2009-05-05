У 2009 р. на випуск танків Булат заводу Малишева виділять 100 млн. грн.

Харків. 5 травня. УНІАН. У 2009 році на модернізацію танків Т-64 до виду БМ «Булат» буде виділено 100 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у регіональному медіа-центрі Міноборони України, кошти на проведення модернізації вітчизняних танків Т-64, що стоять на озброєнні української армії, будуть виділені згідно з рішенням керівництва Міністерства оборони та Міністерства фінансів України.

Наказ № 203/615 від 29 квітня 2009 р. «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2009 рік», що передбачає проведення модернізації танків Т-64 до виду БМ «Булат», підписали Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ та перший заступник Міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

Цей наказ виданий в рамках реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схваленою відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України.

Метою видання наказу є надання права здійснювати операції з використання бюджетних асигнувань, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», на створення, закупівлю та модернізацію озброєння і військової техніки за державним оборонним замовленням Міноборони України.

Як повідомляв УНІАН, Держпідприємство «Завод ім. Малишева» (Харків) - головний виробник бронетехніки в Україні - 27 квітня 2009 р. підписало з Міністерством оборони України контакт на модернізацію 29 вітчизняних танків Т-64 до виду БМ «Булат» для Збройних сил України (ВСУ).

Контракт підписаний в рамках програми модернізації танків Т-64 для потреб української армії і на виконання вирішень наради у прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 6 березня 2009 р., спрямованого на відродження оборонного підприємства.

Згідно з контрактом, проект створення 29 нових «Булатів» розрахований на 2 роки, і під це замовлення Міноборони України планує виділити більше 200 млн. грн.

За словами заступника генерального директора заводу ім. Малишева Миколи БЄЛОВА, «завод повністю готовий до виконання держзамовлення, в армію раніше вже було відправлено кілька великих партій БМ «Булат», які отримали високу оцінку військових, і ми не сумніваємося в успішному і своєчасному виконанні нового замовлення».

У 2008 р. завод ім. Малишева виготовив і відправив Збройним силам України 20 танків БМ «Булат».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співробітництві з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки (БАУ-23, «Грім»).

ДП «Завод ім. Малишева» приступив до модернізації Т-64Б в 2004 р. на замовлення Міноборони України. Після модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». Програма модернізації розроблена ХКБМ ім. Морозова – провідною та координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки та артилерії України. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім. Малишева». В реалізації проекту беруть участь підприємства концерну «Бронетехніка України».

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – 3 ос., бойова маса – 45 т, гармата калібру 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітний кулемет 12,7 мм. Комплексний додатковий захист забезпечує посилення захисту корпусу та башти за рахунок установки накладної броні, ВДЗ та бортових екранів з елементами ДЗ «Ніж» від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 рази, від кумулятивних - у 2 рази. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с. (можлива установка двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., запас ходу 600 км, максимальна температура повітря, при якій можлива експлуатація, – до 55°С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80УД. Проект модернізації Т-64Б розрахований на 10 років і передбачає створення близько 400 БМ «Булат».

На знімку: завод ім. Малишева відправляє чергову партію танків БМ «Булат» до Збройних сил України (2008 р.).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА