Металіст торпедує Данилова

Харків. 7 вересня. УНІАН. Керівництво ФК «Металіст» звернеться до Адміністрації Федерації футболу України з вимогою усунути з посади чинного президента Прем`єр-Ліги Віталія ДАНИЛОВА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», напередодні Апеляційний комітет Федерації футболу України відхилив апеляційну скаргу Прем`єр-ліги і підтвердив факт нелегітимності виборів В.ДАНИЛОВА.

Тим самим, зазначається у повідомленні, український футбольний суд залишив у силі рішення від 17.07.2009 р., ухвалене Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ (орган футбольного правосуддя першої інстанції) за результатами розгляду заяви ФК «Металіст», згідно з яким проведені 01.07.09 р. вибори президента ПЛ були визнані невідповідними Статуту цієї організації та чинному українському законодавству.

З огляду на прийняте органом футбольного правосуддя рішення, керівництво ФК «Металіст» планує звернутися до Адміністрації ФФУ в особі першого віце-президента і виконавчого директора ФФУ Олександра БАНДУРКА, на якого покладено функцію виконання рішень футбольного суду, з вимогою усунути В,ДАНИЛОВА з посади до проведення легітимних виборів президента ПЛ.