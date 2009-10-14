У Харкові сьогодні заборонено торжества на честь УПА

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Харківської міськради до Харківської обласної організації Конгресу Українських націоналістів, заборонивши КУНу та іншим учасникам акції проводити сьогодні до 16-ї години в Молодіжному парку Харкова біля пам`ятного знаку УПА масові заходи, присвячені створенню Української Повстанської Армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Харківської міськради.

«В обґрунтування позову Харківська міськрада зазначила, - йдеться у повідомленні, - що проведення зазначеного масового заходу може призвести до заворушень чи злочинів, порушення прав і свобод інших людей та громадського порядку».

При цьому, Харківська міськрада посилалась на те, що «в час, запропонований організатором акції» в парку Молодіжному парку «будуть проводитись акції іншими організаціями, які мають протилежні погляди з відповідачем». Тому, на думку міськради, «не виключається можливість провокування конфлікту з представниками організацій іншого спрямування, участі у відкритому фізичному протистоянні».

У своєму висновку колегія суддів зазначає, що заявлені акції «проводяться в парку, який знаходиться в центрі міста, в якому мешканці та гості міста Харкова відпочивають, тому необхідно враховувати їхні права та свободи, у випадку конфліктної ситуації та порушення громадського порядку будуть порушені законні права та свободи даних людей.

«Отже, - йдеться у повідомленні, - колегія суддів вважає, що є реальна можливість виникнення конфліктних ситуацій, порушення громадського порядку, прав і свобод інших людей».

Як повідомляв УНІАН, 2006 року 14 жовтня поблизу пам’ятного знаку воїнам УПА представники Комуністичної партії України, Партії регіонів, інших партій та ветеранських організацій намагалися перешкодити проведенню заходів на честь УПА – ході, мітингу і панахиді, що призвело до масового протистояння в Молодіжному парку, яке довелося стримувати загонам міліції.

Харківські міська та обласна ради останнього скликання неодноразово порушували питання про необхідність знесення на Харківщині памятників на честь УПА.