Ярославський збудував до Євро-2012 стадіон Металіст

Харків. 5 грудня. УНІАН. У Харкові відбулася урочиста церемонія відкриття реконструйованого до Євро-2012 стадіону «Металіст».

Стадіон «Металіст», який УЄФА розглядає як об’єкт, на якому будуть проводитися матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, зданий на кілька місяців раніше запланованого.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО, представники УЄФА, Федерації футболу України, керівники місцевої влади.

Вітаючи зі святом, Президент подякував усім, хто брав активну участь у реконструкції стадіону «Металіст», зокрема генеральному інвестору і координатору підготовки Харкова до ЄВРО-2012, президенту DCH Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ, нагородивши його «Орденом за заслуги ІІ ступеня».

«Вітаю весь Харків. Тут, у вашому місті - один із найкращих стадіонів України. Вітаю всю Україну з появою ще одного стадіону світового рівня. Я вірю і переконаний, що тут будуть матчі Євро-2012. На цьому полі ми повинні і будемо перемагати. І ми переможемо», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Нагороди також отримали проектувальники та виконавці реконструкції стадіону, зокрема заслужений архітектор України Олександр ЧУБ, генеральний директор компанії «Стальконструкція» Сергій ЄВЕЛЬ.

Після урочистої частини у ці хвилини розпочався матч Чемпіонату України між харківським клубом «Металіст» та київською «Оболонню».

Стадіон повністю заповнений уболівальниками – подивитися гру прийшли понад 40 тисяч харків’ян і гостей міста.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА нагородила пам’ятною відзнакою головного інвестора і координатора підготовки Харкова до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, президента групи DCH, президента ФК «Металіст» Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО з нагоди відкриття реконструйованого стадіону «Металіст».

Довідка УНІАН. В 2007 році стадіон «Металіст» був внесений до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, і зараз він розглядається УЄФА як об’єкт, на якому будуть проводитися матчі Євро-2012.

За словами реконструкторів, проект є унікальним, зокрема, дах стадіону може витримати землетрус силою 8 балів. На сьогоднішній день у ході реалізації проекту реконструкції освоєно 365 млн. грн. Як раніше заявили представники місцевої влади, авторів проекту реконструкції й виконавців буде висунуто на здобуття Державної премії України в галузі архітектури.

На знімках: (угорі) стадіон «Металіст»після реконструкції; внизу: директор Турніру Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН вручає Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ відзаку УЄФА з нагоди відкриття стадіону.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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