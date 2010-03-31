Прокуратура проведе додаткову перевірку обставин самогубства майора міліції

Харків. 31 березня. УНІАН. Прокуратура Харківщини проведе додаткову перевірку у справі колишнього заступника кримінального розшуку харківського міського управління міліції Олександра КОШЕЛЯ, якого було знайдено повішеним у Харківському СІЗО 16 березня 2010 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прокуратурі області, «додаткові перевірочні дії» будуть проведені у зв’язку із заявою адвоката батьків майора О.КОШЕЛЯ.

«Випадок непростий і вимагає ретельної перевірки», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, прокуратура скасувала попереднє рішення, згідно з яким напередодні було відмовлено в порушенні кримінальної справи за фактом повішення в СІЗО О.КОШЕЛЯ «у зв’язку з відсутністю складу злочину».

Як повідомляв УНІАН, тіло О.КОШЕЛЯ в петлі було знайдене 16 березня 2010 р. в камері карцеру Харківського СІЗО. Його було затримано вночі 19 жовтня 2009 р. під час перетину українсько-російського кордону. О.КОШЕЛЬ проходив у справі про організацію торгівлі наркотиками, в рамках якої було пред’явлено звинувачення групі громадян, в тому числі кільком посадовцям харківської міліції.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2009 р. у ході широкомасштабної спецоперації СБУ та прокуратури Харкова було викрито і припинено діяльність міжрегіональної злочинної групи у сфері наркобізнесу, організаторами якої були чинні співробітники ГУ МВС України в Харківській області з числа осіб старшого офіцерського складу.

У березні 2008 р. при Комітеті боротьби з організованою злочинністю та корупцією Верховної ради України було створено Робочу групу з розслідування причетності правоохоронних органів Харківської області та інших посадовців до наркоторгівлі. Групу було створено на підставі звернення депутатів Харківської міськради, в якому було викладено факти, які, на думку депутатів, свідчать про причетність низки високопоставлених харківських чиновників до організації торгівлі наркотиками на території Харкова і Харківської області.

Третього червня 2008 р. члени Комітету ВР з боротьби з організованою злочинністю та корупцією на прес-конференції у Харкові заявили, що в ході розслідування справ про діяльність потужного наркосиндикату в Харківській області, у яких проходять понад 100 осіб, фігурують і представники міської влади Харкова.

Водночас, 3 червня 2008 р. міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО після наради з колективом Управління МВС в Харківській області відсторонив від посад близько 40 співробітників обласної міліції в рамках розслідування справ про наркоторгівлю в регіоні. За словами міністра, керівники були відсторонені від роботи за результатами масштабної «перевірки наркотрафіку», яку МВС проводило на Харківщині за дорученням Комітету Верховної ради України з питань боротьби зі злочинністю.

4 червня 2008 р. Ю.ЛУЦЕНКО підтвердив наявність у слідства доказів про причетність деяких представників влади Харкова до організації наркотрафіка, який проходив через територію України і ряду суміжних держав.

«Я можу підтвердити лише, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, - що затримані наркодилери, а також інші особи, які причетні до організації наркотрафіку, дійсно дають покази, які можуть свідчити про причетність до кримінальних діянь посадових осіб Харківської міськради. Це правда. Але наразі вони проходять у якості свідків».