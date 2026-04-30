Українські виробники дронів рвуться до стандартів НАТО, - BI

Українські оборонні стартапи прискорюють інтеграцію в НАТО та готуються до виходу на міжнародні ринки озброєнь.

Українські виробники озброєння активізують зусилля для відповідності стандартам НАТО, відкриваючи шлях до експорту та спільного виробництва із західними партнерами. У цьому їм допомагає київський акселератор Defence Builder, який працює зі стартапами оборонної галузі.

За даними Business Insider, програма акселерації навчає українські компанії вимогам сертифікації Альянсу, бізнес-процесам і побудові ланцюгів постачання, необхідних для виходу на міжнародні ринки.

Генеральна директорка Defence Builder Ліне Ріндвіг наголосила, що Україна переходить від "режиму виживання" до довгострокового планування: "Ми повинні готуватися до тривалої війни, і це пов’язано зі стандартами".

Акселератор, запущений у 2024 році, допомагає стартапам пройти чотиримісячну підготовку до інвестицій і масштабування. Спочатку його метою було забезпечити українських військових новими рішеннями, однак згодом фокус розширився на міжнародні ринки.

Різке зростання оборонної індустрії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії оборонний сектор України демонструє стрімке зростання. Якщо до 2022 року існувало менш як 10 спеціалізованих компаній, то нині їх понад 1500. Значна частина з них працює над безпілотниками, роботизованими системами та засобами зв’язку.

У НАТО вже високо оцінили здатність України швидко розробляти та адаптувати військові технології, підкреслюючи, що західним країнам варто переймати цей досвід.

Попит зростає через нові конфлікти

Інтерес до українських оборонних технологій суттєво зріс на тлі війни в Ірані, яка загострила потребу в системах боротьби з безпілотниками. Особливу зацікавленість проявляють країни Близького Сходу, що стимулює і європейські держави активніше розглядати співпрацю з українськими виробниками.

За словами Ріндвіг, у Європі зростає побоювання, що держави Перської затоки першими укладуть вигідні контракти з українськими компаніями.

Експортні обмеження можуть послабити

Після 2022 року Україна обмежила експорт озброєнь, зосередившись на власних потребах. Водночас нині ці правила поступово переглядають на тлі глобального попиту на українські дрони та системи протидії безпілотникам.

Акселератор готує стартапи до моменту, коли експорт буде повністю відкритий – щоб компанії могли одразу виходити на міжнародні ринки.

Співзасновник виробника дронів Bunter Aerospace Богдан Сас підкреслив, що майбутнє галузі залежить від співпраці із Заходом: "Оборонний ринок України процвітатиме лише за умови тісної взаємодії із західними компаніями та урядами".

Очікується, що діяльність Defence Builder сприятиме появі нових спільних підприємств у Європі та зростанню закупівель українських технологій за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, Україна уклала 10-річні угоди про постачання дронів уже з трьома країнами Близького Сходу – Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром. За його словами, на продукцію України вже надійшли запити від 11 країн – не тільки Близького Сходу, а й Кавказу.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що загалом планується укласти не менше 10 різних договорів про експорт певних зразків української зброї. За словами президента, морські дрони Magura V.5 і Sea Baby також входять до "дронової угоди".

Reuters пише, що Зеленський зміг перетворити досвід своєї країни у сфері застосування безпілотників на серію успішних дипломатичних угод під час візитів на Близький Схід та до Європи. Таким чином Україна використовує військові досягнення для зміцнення свого дипломатичного впливу.

