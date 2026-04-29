ЗМІ розкрили, чим було атаковано російські гелікоптери у Воронезькій області

Характеристики застосованих дронів не розголошувалися.

Сили оборони України уразили одразу два російських гелікоптери у Воронезькій області РФ – Мі-17 та Мі-28. Зробити це вдалося із використанням дронів-камікадзе.

Ударів завдали бійці з 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" у співпраці із центром спеціальних операцій "Альфа" СБУ. У матеріалі Defense Express зазначається, що гелікоптери перебували на відстані у 152 км від українського кордону.

Український ресурс писав, що для атаки, імовірно, було використано дрони-камікадзе Darts у двомоторній версії. Проте згодом видання уточнило, що застосували інші баражуючі боєприпаси.

"Як дещо згодом повідомили Defense Express у самій 429-й бригаді "Ахіллес", для ураження цілей було використано RAM-2X. Його характеристики не оголошені, а ті що фігурували раніше, наприклад дальність до 120 км, як виявилось були дещо занижені", – йдеться в матеріалі.

Відомо, що розробка має українську бойову частину. Боєприпас працює у парі з розвідниками "Шарк". Росіяни скаржаться, що ці БПЛА не фіксуються та не подавляються засобами РЕБ.

Неподалік від міста Пермь було уражено російську нафтоперекачувальну станцію. Обʼєкт, який атакувала СБУ, розташований на відстані у понад 1500 км від України. Станція належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ.

А на території окупованого Криму було уражено місце зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" російської армії. Техніка знаходилася за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя.

