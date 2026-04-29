Путін був готовий укласти мирну угоду, але деякі люди завадили йому, - Трамп

Трамп заявив, що він запропонував Путіну оголосити часткове перемир’я.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито був готовий укласти мирну угоду деякий час тому, але йому "завадили деякі люди". Таку заяву він зробив під час зустрічі з астронавтами місії "Артеміда-2" у Білому домі.

"Я думаю, Путін хотів би бачити рішення щодо України. Це добре", – сказав президент США.

Трамп також заявив, що він запропонував Путіну ввести часткове перемир'я. Він вважає, що голова Кремля може піти на це.

Крім того, Трамп заявив, що Путін сказав йому про те, що РФ могла б брати участь у збагаченні урану, якщо це допоможе США досягти результату в Ірані. За його словами, він відповів, що волів би, щоб Путін брав участь у припиненні війни з Україною.

Також у Трампа запитали, яка, на його думку, війна закінчиться першою – в Ірані чи в Україні. Він відповів, що Україна нібито вже "зазнала поразки" на полі бою, але згадав про "знищення 159 кораблів", ймовірно, маючи на увазі Іран.

Путін повідомив Трампу про готовність оголосити перемир'я до 9 травня

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін заявив про готовність "оголосити перемир'я до Дня Перемоги" під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Ушакова, Трамп позитивно оцінив нещодавно оголошене Росією "Великоднє перемир'я". Також він запевнив, що президент США "активно підтримав" нову ініціативу Путіна.

