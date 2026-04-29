США відклали створення нової ракети, здатної знешкоджувати російські та китайські засоби ППО

Проблема полягає в недостатньому фінансуванні закупівель комплектуючих та програмного забезпечення.

ВМС США призупинили роботу над перспективною протирадіолокаційною ракетою AGM-88G AARGM-ER через фактичне припинення фінансування в бюджетному запиті на 2027 рік. Йдеться про озброєння, яке розглядається як важливий інструмент боротьби з сучасними системами протиповітряної оборони, включаючи російські та китайські. Про це пише The War Zone.

Як зазначається, фінансування програми на наступний рік формально зведено до символічних 20 тисяч доларів (без урахування вже укладених контрактів та експортних поставок). При цьому у ВМС США підкреслюють, що закупівлі компонентів для ракети планують відновити після завершення випробувань та доопрацювання програмного забезпечення.

Серйозною проблемою стали зриви термінів: досягнення початкової бойової готовності (IOC) очікується лише у вересні 2026 року, хоча спочатку планувалося на 2023-й. Таким чином, затримка вже становить близько трьох років. Після завершення випробувань виробник повинен наростити темпи випуску, щоб покрити накопичений дефіцит поставок – йдеться про понад 150 ракет.

Відео дня

При цьому ризики подальших затримок зберігаються. Зокрема, два з трьох останніх випробувань виявилися невдалими, а Управління з випробувань та оцінки Пентагону допускає додаткове зміщення термінів введення в експлуатацію на кінець 2026 року.

Проблеми мають комплексний характер і зачіпають відразу кілька ключових елементів – двигун, конструкцію ракети та програмне забезпечення. Крім того, виконання перших виробничих контрактів вже відстало приблизно на рік через складнощі у виробництві, тестуванні та збої в ланцюгах поставок.

Загалом, незважаючи на стратегічну важливість проєкту, програма AARGM-ER продовжує стикатися з технічними та організаційними труднощами, які безпосередньо впливають на терміни її повноцінного розгортання.

Ракетна програма США

Нагадаємо, американська компанія CoAspire продемонструвала нову крилату ракету RAACM-ER (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile – Extended Range). Експерти вже порівнюють її з Tomahawk через дальність польоту понад 1800 км. Ця крилата ракета належить до нового класу ракет, який відрізняється насамперед доступністю та масовістю.

Також військово-морські сили США провели випробування нової версії реактивної бомби повітряного базування JDAM, яка дозволяє наносити удари на значно більшій дальності при нижчій вартості порівняно з крилатими ракетами.

