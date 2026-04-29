Гегсету нагадали слова Трампа про те, що в України 'немає карт': що він відповів

Йдеться про рішення та заяви, які президентська адміністрація подавала як впевнені та стратегічно виважені, проте у світлі останніх подій виглядають суперечливими.

У США згадали про заяви президента США Дональда Трампа щодо України та про те, що вона "не має карт" і потрібно домовлятися з Москвою. Цю тему порушили під час слухань у Комітеті Палати представників США з питань збройних сил, де на запитання відповідав міністр оборони Піт Гегсет.

Конгресмен-демократ Адам Сміт запитав главу Пентагону про те, чи не прорахувалися Штати в оцінці можливостей України.

"Рік тому ви говорили, що в України немає козирів і їй потрібно йти на угоду. Очевидно, це виявилося неправдою. Що ви пропустили? Не побачили, на що Україна виявиться здатною за останні 14 місяців?" – запитав конгресмен.

У відповідь міністр оборони заявив, що ніяких помилок у минулих оцінках не було, однак прямо на поставлене конгресменом питання не відповів.

"Ми нічого не пропустили. Про що в цьому комітеті не говорять, так це про те, що Джо Байден без будь-якої відповідальності передав Україні нашого озброєння на сотні мільярдів доларів. Зрештою, президент Трамп вважає, що між Росією та Україною має бути мирна угода, що це відповідає інтересам обох сторін", - відповів він.

На уточнювальне запитання Сміта про те, що мається на увазі саме стратегічна оцінка ситуації, Гегсет обмежився загальною відповіддю:

"Думаю, українці проявили велику мужність. І я ціную те, що Європа тепер платить за ту зброю, яку ми надаємо".

Передача Україні озброєння США

Нагадаємо, що Пентагон не передав Україні 400 млн доларів, виділених Конгресом США ще в 2025 році, повідомив сенатор-республіканець від штату Кентуккі Мітч Макконнелл. Він заявив, що виділена Україні фінансова допомога вже кілька місяців "припадає пилом" у Міністерстві оборони, а керівництво відомства ігнорує всі офіційні запити.

Також високопоставлений чиновник Пентагону Елбрідж Колбі зазначив, що Україна може більше не розраховувати на допомогу США, оскільки Вашингтон має суттєві обмеження у запасах озброєння. Тому весь тягар основної відповідальності буде перекладено на плечі Європи.

