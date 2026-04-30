Трамп хоче скоротити кількість військ США у Німеччині: Bloomberg розкрив причину

Трамп і раніше ставив під сумнів чисельність військ у Німеччині.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка переглядає кількість своїх військ у Німеччині та найближчим часом ухвалить рішення щодо можливого їхнього скорочення. Як пише Bloomberg, такий хід подій посилює напруженість у відносинах з одним із головних союзників по НАТО через війну в Ірані.

"Сполучені Штати вивчають і переглядають можливість скорочення чисельності військ у Німеччині, і рішення з цього питання буде ухвалено найближчим часом", - додав американський лідер.

У виданні нагадали, що Вашингтон та Берлін все більше мають різні погляди на війну, яку США та Ізраїль розпочали наприкінці лютого. На початку цього тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мрец заявив, що американські перемовники зазнають "приниження" з боку керівництва Ірану, адже переговори, то припиняються, то починаються, то затягуються, тому немає жодних ознак того, що конфлікт наближається до кінця.

Водночас Трамп відповів Мерцу, наголосивши, що той "не знає, про що говорить". Політик захистив військові дії та додав, що "зараз робить з Іраном те, що інші країни або президенти мали б зробити давно".

"Трамп і раніше ставив під сумнів чисельність військ у Німеччині. Під час свого першого терміну він наказав вивести з країни, яка є союзником з кінця Другої світової війни, близько 9 500 американських військовослужбовців. Цей план не був повністю реалізований. Наразі на території Німеччини дислокується приблизно 35 000 американських військовослужбовців", - підкреслили у Bloomberg.

Раніше Sky News розкрив справжню мету дзвінка Путіна Трампу, який відбувся 29 квітня. Такою розмовою російський диктатор намагався підкреслити "особливі відносини" з Трампом навіть попри те, що американський лідер "повністю занурений у кризу на Близькому Сході".

"Всі розмови у Вашингтоні цього тижня про особливі відносини Великої Британії зі США, насправді, трохи роздратували Володимира Путіна", - вважає московський кореспондент Sky News Айвор Беннет.

Водночас Трамп заявив, що Путін був готовий укласти мирну угоду, але деякі люди завадили йому. За його словами, він запропонував Путіну ввести часткове перемир'я. На його думку, голова Кремля може піти на це.

