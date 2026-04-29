Сварка Мерца з Трампом: США відправлять топ-офіцера в штаб Бундесверу, - Politico

Німецькі експерти кажуть, що розлучення Європи зі США краще проводити у тісній співпраці.

Відносини між Німеччиною та США охолоджуються після заочної суперечки між Фрідріхом Мерцом і Дональдом Трампом. Про це пише Politico.

Видання нагадує, що днями канцлер Німеччини висловив переконання, що Іран "принизив" США, зриваючи переговори і змушуючи американську делегацію їздити туди-сюди. Учора Трамп публічно розкритикував Мерца, звинувативши його в неправильній оцінці загрози, яку становить Іран.

Ця сварка відбулася на тлі більш широкого контексту, коли Трамп ставить під сумнів доцільність членства США в НАТО. В Європі стурбовані тим, що США можуть вивести частину військ з континенту. Ця невизначеність спонукає європейські країни брати на себе більшу роль у власній обороні.

Однак усе це не завадило Берліну та Вашингтону домовитися про те, що з жовтня високопоставлений американський офіцер обійме посаду заступника начальника Оперативного відділу Командування німецької армії. Це місце, де плануються місії та готуються рішення, повідомили журналістам у німецькій армії та Пентагоні.

Експерт з питань оборони та колишній високопосадовець міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге в коментарі Politico зазначив, що Бундесверу потрібно взяти на себе більше, оскільки досі німецька армія значною мірою залежала від США.

"Краще керувати цим переходом разом у дусі партнерства", – сказав він.

Заочна сварка Мерца і Трампа

Як писав УНІАН, днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував дії Дональда Трампа в Ірані, заявивши, що США вступили у конфлікт без чіткої стратегії та фактично зазнають дипломатичної поразки. Він наголосив, що Іран виявився сильнішим, ніж очікувалося, а швидкого завершення війни не видно, що, на його думку, лише поглиблює кризу.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував заяву Мерца, назвавши такі слова небезпечними та необґрунтованими. У Truth Social він заявив, що Мерц "не має уявлення, про що говорить", і наголосив, що у разі отримання Іраном ядерного озброєння "весь світ опинився б у заручниках".

Вас також можуть зацікавити новини: