Удар по Пермі: з’явилися супутникові знімки російської нафтоперекачувальної станції

Вогонь охопив щонайменше два резервуари.

Після удару Сил оборони України по нафтоперекачувальній станції в російській Пермі виникла серйозна пожежа.

Супутникові знімки від фірми Planet Labs, на яких видно наслідки атаки, публікує російська служба Радіо Свобода. Зазначається, що вогонь охопив одразу два резервуари з паливом.

Тим часом Telegram-канал Exilenova+ поділився новими кадрами пожежі на Лінійній виробничо-диспетчерській станції "Пермь". Полум'я стало сильнішим. З'явилися припущення, що там міг вибухнути ще один резервуар з нафтопродуктами.

Варто зазначити, що уражена станція "Пермь" належить російській компанії АТ "Транснефть". Вона є важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи країни-агресорки.

Удари по нафтових об'єктах на території Росії

В ніч на 29 квітня дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію, яка знаходиться поблизу міста Перм. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від України.

Під ударом днем раніше знову опинився нафтопереробний завод у Туапсе. Там спалахнула потужна пожежа, місцева влада говорила про евакуацію мешканців прилеглих вулиць.

Дим від пожежі простягнувся майже на 400 кілометрів. Хмара накрила відразу кілька великих міст РФ – зокрема, Ставрополь і Армавір.

