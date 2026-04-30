Північна Корея вже здатна прорвати протиракетну оборону США, - Bloomberg

Союзників США в Азійському регіоні КНДР вже може розбомбити гарантовано.

Північна Корея має вже достатньо ядерних боєголовок та засобів їх доставки, аби прорвати американську протиракетну оборону і завдати обмеженого удару. Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву президента Південної Кореї Лі Дже Мена.

За його словами, Пхеньян здатен виробляти достатньо ядерного матеріалу для створення до 20 боєголовок на рік. Такими темпами у наступні 10 років ядерний арсенал КНДР наздожене Францію. Якщо ж виробничі потужності продовжать розбудовувати, темпи виробництва боєголовок стануть ще вищими.

При цьому міжконтинентальні балистичні ракети "Хвасон-15", "-17", "-18" та "-19", озброєні цими боєголовками, вже забезпечують Північній Кореї достатньо потенціалу, щоб подолати нинішню систему американської протиракетної оборони, що покладається на ЗРК середньої дальності.

На додачу до того Пхеньян має значно більшу кількість ракет малої дальності, які можуть досягнути союзників США в Азії та американські бази в рнегіоні, аж до стратегічного острова Гуам включно.

Як зазначають експерти, тепер Північна Корея може не просто погрожувати ядерною війною; тепер вона здатна її розв'язати.

"У вас є ядерний супротивник у Північній Кореї, який буде набагато менш полохливим, ніж він був ще кілька років тому", - заявив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкіт Панда.

Торік американська розвідка стверджувала, що Пхеньян має лише 10 ракет, здатних досягнути території США. Однак незалежні аналітики кажуть, що у КНЛР може бути одних лише пускових установок близько пів сотні.

