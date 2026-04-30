60-річний іранський винищувач прорвав ППО США: як це стало можливим

Іранський літак скористався коротким "вікном вразливості" в системі ППО.

Незважаючи на солідний 60-річний вік, іранський винищувач Northrop F-5, розроблений ще в 1960-х роках, зміг прорвати сучасну систему протиповітряної оборони США і завдати удару по одній з найбільших американських баз у Кувейті. Про це повідомляє NBC News.

Йдеться про атаку на базу Camp Buehring, де, за даними розслідувань, іранський літак скористався коротким "вікном вразливості" в системі ППО. Як зазначає українське видання Defense Express, у момент удару американська оборона була перевантажена одночасними загрозами – ракетами та дронами, через що частина цілей отримала пріоритет, а інші фактично "випали" з поля контролю.

Ключовим фактором стала тактика польоту на гранично малій висоті. Це різко скоротило час на виявлення цілі – приблизно до двох хвилин між фіксацією та можливим перехопленням. В умовах перевантаженої системи ППО цього виявилося недостатньо для реагування, що дозволило літаку прорватися і завдати удару по об’єктах всередині бази, йдеться в публікації.

Щоб зрозуміти масштаби табору Бюрінг, слід зазначити, що це головна перевалочна база для американських військ, які прямують до Іраку. На її території може розміститися близько 14 тисяч військових, а також табір має власну велику злітно-посадкову смугу, вертолітний майданчик і великий тренувальний комплекс, що дозволяє по праву назвати його однією з найбільших баз США на Близькому Сході, зазначає видання.

Експерти підкреслюють, що сам по собі епізод не означає слабкість окремих систем на кшталт Patriot, а скоріше демонструє вразливість будь-якої сучасної ППО під час масованих і комбінованих атак. Навіть технологічно просунуті комплекси можуть "перевантажуватися", якщо противник грамотно синхронізує різні типи загроз.

На захисті цього табору, крім винищувачів у повітрі, знаходиться також батарея зенітно-ракетного комплексу Patriot та інші системи середньої та малої дальності. Проте іранським F-5 все ж вдалося подолати всі ці рівні оборони, завдати ударів по табору, а після цього, судячи з усього, успішно повернутися назад, зазначається в публікації.

Фактично йдеться про класичну проблему насичення оборони: коли кількість цілей та їх різноманітність перевищують можливості системи реагування. У такому сценарії навіть застаріла техніка, застосована з правильною тактикою, здатна досягти результату.

Цей випадок все частіше розглядають як сигнал: у сучасній війні вирішальну роль відіграє не тільки рівень технологій, а й координація ударів, швидкість реакції та здатність систем витримувати перевантаження, резюмує видання.

Раніше в Пентагоні офіційно назвали вартість війни на Близькому Сході. Як зазначається, США вже витратили близько 25 мільярдів доларів на військові дії проти Ірану. Основна частина витрат припала на боєприпаси. Також кошти спрямовувалися на експлуатацію техніки, обслуговування військ і заміну озброєння, використаного в ході операції на Близькому Сході.

Кілька днів тому президент США Дональд Трамп назвав умову для зняття морської блокади Ірану. За його словами, ситуація триватиме доти, доки Тегеран не погодиться укласти ядерну угоду, яка задовольнить Вашингтон.

