Голова РПЦ Кирило нарешті потрапив під приціл України, - The Telegraph

Російському патріарху Кирилу за допомогою Орбана вдалося уникнути санкцій Євросоюзу, але тепер Україна може не прогаяти шанс включити його до списку санкцій.

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило, який назвав повномасштабне вторгнення РФ в Україну "священною війною", понад 10 років є занозою в боці України та Європи.

Він є одним із найпомітніших прихильників російської агресії проти України, і все ж Євросоюзу так і не вдалося ввести проти нього санкції, пише The Telegraph. Зазначається, що близько 14 спроб Брюсселя включити російського релігійного діяча до санкційних списків були заблоковані урядом Угорщини.

Але тепер Україна вважає, що відхід від влади Віктора Орбана надає нову можливість застосувати до Кирила каральні заходи за підтримку війни.

Владислав Власюк, український комісар з питань санкційної політики, заявив The Telegraph: "Це одне з питань, яке я збираюся детально розглянути – олігархи та патріархи, які тривалий час були відсутні у списку через впливових прихильників, зокрема урядових. Це питання слід переглянути".

Хто такий Кирило насправді

Кирило – колишній агент КДБ і давній прихильник російського диктатора Володимира Путіна. Він називав дисидентів "зрадниками батьківщини". Саме Кирило висилав або усував з посад російських священиків, які виступали проти війни в Україні або продовжували спілкуватися з російськими опозиційними діячами.

Позиція Кирила щодо війни проти України призвела до того, що покійний Папа Франциск у 2022 році назвав його "алтарником Путіна".

Що ще зробив Кирило

На початку повномасштабного вторгнення він відродив структури військового духовенства, які були скасовані понад століття тому, і призначив головного військового священика для нагляду за церковною діяльністю російських військ, що воюють в Україні, написало видання.

У листопаді 2025 року він навіть заявляв, що російські солдати, які воюють проти українців, не порушують шосту заповідь Біблії: "Не вбивай".

Крім того, Російську православну церкву під керівництвом Кирила вже давно звинувачують у пропаганді та шпигунстві на користь Кремля.

Діяльність РПЦ за кордоном

У Норвегії молитовний будинок Серейде, розташований з видом на військово-морську базу Хааконсверн у Бергені, був придбаний російською православною громадою у 2017 році. Тоді офіційні особи попереджали, що Москва може використовувати його для придушення сигналів, керування безпілотниками та картографування місцевості.

А у шведському місті Вестерос у 2023 році неподалік від стратегічно важливого аеропорту було збудовано церкву, яку патрулюють собаки та оточують парканом і камерами, і яку пізніше шведська розвідка назвала потенційною платформою для шпигунства. Священик, який очолює церкву, отримав медаль головної цивільної зовнішньої розвідки Росії.

Спроби включити Кирила до санкційного списку

Саме через підтримку Кирилом війни Єврокомісія запропонувала включити його до списку прихильників Путіна в рамках шостого пакету санкцій ЄС проти Москви навесні 2022 року. Але Угорщина наклала вето на пакет санкцій і утримувала його, поки Кирила не виключили з нього.

Ця заборона зберігалася протягом 14 наступних пакетів антиросійських санкцій, перш ніж Брюссель і зовсім відмовився від планів включити його до списку.

Однак Кирило фігурує в санкційних списках щонайменше 7 країн, включаючи Велику Британію, Канаду, Україну, Австралію та низку держав-членів ЄС, які в односторонньому порядку вжили заходів проти нього.

Що означає відхід Орбана

Тепер, коли Орбан пішов, у Брюсселі з'явився оптимізм щодо можливості проводити політику на підтримку України. Ознаки полегшення настали, коли Угорщина нарешті зняла вето на кредит у 90 млрд євро для України.

Інші новини про РПЦ

Абсолютна більшість українців (80%) підтримали закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією.

Раніше Кирило закликав не боятися ядерної зброї, тому що християн "не лякає так званий кінець світу".

