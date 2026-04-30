Чи безпечно залишати AirPods на зарядці на всю ніч: експерти оцінили ризики

Для мініатюрних акумуляторів AirPods така звичка може стати фатальною в довгостроковій перспективі.

Ви прокидаєтеся вранці, готові розпочати день із музики або улюбленого подкасту, і виявляєте, що ваші AirPods розряджені. Таке трапляється. Можливо, ви забули покласти їх назад у зарядний футляр перед сном, або в самому футлярі за ніч закінчився заряд.

Щоб запобігти цьому, ви можете заряджати AirPods протягом всієї ночі, щоб вони були готові до роботи вранці. Але чи безпечно це? Проста відповідь – так, пише BGR. Зарядка AirPods протягом ночі не зашкодить їм. Однак це вплине на довговічність їхнього акумулятора.

AirPods не перезаряджаться, оскільки Apple розробила їхні акумулятори таким чином, щоб вони припиняли зарядку при досягненні 100%. Футляр виступає в ролі буфера, визначаючи, коли відсоток заряду падає, і подаючи AirPods достатньо енергії, щоб підтримувати їх повністю зарядженими. Це запобігає безперервній мікрозарядці, яка значною мірою сприяє деградації літій-іонних (Li-ion) акумуляторів через навантаження від постійного струму.

Проте, акумулятори ваших AirPods все одно постійно підтримуються на рівні 100%, що призводить до вольтажного стресу, який виділяє надлишкове тепло. Хоча це не призведе до перегріву або поломки ваших AirPods, це може прискорити процес старіння акумулятора, хоча і зі значно меншою швидкістю, ніж при мікропідзарядці. Ваші AirPods можуть прослужити не так довго, як ви думаєте, тому, якщо ви хочете, щоб вони працювали якомога довше, вам потрібно освоїти звички "розумної" зарядки. Наприклад, залишати їх поза зарядним футляром може бути гірше, ніж залишати всередині.

Залишати AirPods поза футляром не рекомендується

Li-ion акумулятори служать довше, якщо дотримуватися правила 20/80. Воно полягає в підтримці рівня заряду між 20% і 80%, щоб уникнути стресу як від низької, так і від високої напруги. Ви могли б виймати AirPods з футляра, коли вони досягають 80%, використовувати їх, а потім повертати назад до того, як заряд впаде нижче 20%. Однак людський фактор – це не просто умова, це неминучість. Ви можете забути покласти їх назад у футляр, що призведе до їх подальшого розрядження, оскільки вони залишаються в режимі низького енергоспоживання замість повного вимкнення. Режим низького енергоспоживання підтримує з'єднання Bluetooth з вашим пристроєм, забезпечуючи готовність AirPods відновити відтворення в потрібний момент.

Це означає, що ваші AirPods ризикують постійно опускатися нижче рівня 20%, коли вони знаходяться поза зарядним футляром. У міру того як рівень заряду в Li-ion акумуляторі наближається до нуля, його напруга падає. Це створює велике навантаження на акумулятор під час зарядки, оскільки йому знадобиться більше часу для досягнення нормальної зарядної напруги, що посилює хімічну деградацію. Якщо ви залишите свої AirPods поза футляром на тривалий час, їхні акумулятори зазнають глибокого розряду. Це може спричинити незворотні хімічні зміни, ще більше руйнуючи акумулятор.

Для AirPods дотримання правила 20/80 може бути складним, оскільки вони завжди заряджаються, перебуваючи у футлярі. Також не є стійкою довгостроковою стратегією покладатися на власну пам'ять. Крім того, ви ризикуєте їх загубити або наступити на них. Безпечніше залишати AirPods у футлярі, дозволяючи йому самому керувати процесом заряджання.

Продовження терміну служби акумулятора ваших AirPods

Ви можете увімкнути функцію, яка відкладає зарядку ваших AirPods понад 80% до того моменту, коли ви будете готові їх використовувати. Вона називається "Оптимізована зарядка", і ваші AirPods навчатимуться на основі ваших щоденних шаблонів використання. Це означає, що ви можете залишати їх підключеними до мережі на всю ніч, не турбуючись про те, що вони будуть постійно заряджатися для підтримки 100%. Щоб увімкнути її, виконайте такі дії:

Підключіть AirPods до вашого iPhone або iPad. Відкрийте додаток "Налаштування". Натисніть на назву ваших AirPods. Прокрутіть вниз і натисніть "Акумулятор". Увімкніть перемикач "Оптимізоване заряджання".

Інші корисні поради включають вимкнення функцій, що витрачають заряд, таких як активне шумозаглушення (ANC), коли ви не перебуваєте в шумному оточенні, та обмеження інших прихованих функцій AirPods.

Це може продовжити час роботи ваших AirPods на 10 годин і більше на одному заряді. Якщо ви не збираєтеся використовувати AirPods протягом деякого часу, переконайтеся, що вони достатньо заряджені, щоб не допустити глибокого розряду. При зберіганні протягом тривалого періоду підтримуйте рівень заряду 50% або вище.

