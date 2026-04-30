У Пентагоні розкрили долю 400 млн доларів, призначених для України, - Bloomberg

400 млн доларів, затверджені на Конгресом Сполучених Штатів Америки для допомоги Україні, були виділені Пентагоном "на зміцнення потенціалу Європи".

Таку заяву зробив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників. У подробиці очільник Пентагону не вдавався, повідомляє Bloomberg.

"Ці кошти були виділені на зміцнення потенціалу Європи, і станом на вчора вони були перераховані", – заявив Гегсет.

Виконуючий обов’язки контролера Пентагону Джулс Герст, який також давав свідчення перед комітетом Палати представників, сказав, що кошти ще не виділені за контрактом, і те, як вони будуть використані, залежатиме від того, яке оборонне обладнання українці захочуть придбати.

Примітно, що раніше сенатор США Мітч Макконелл, який очолює сенатський комітет з питань оборонних витрат, заявив, що схвалена для України допомога в розмірі 400 млн доларів, "припадає пилом у Пентагоні".

"Коли члени комітету Сенату з питань асигнувань звернулися за поясненнями до аналітичного відділу міністерства, очолюваного заступником міністра Елбріджем Колбі, їм відмовили у відповіді", – йшлося у матеріалі Макконелла для The Washington Post.

