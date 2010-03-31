Фонд Фельдмана організував дітям поїздку на Чемпіонат світу з хокею

Харків. 31 березня. УНІАН. Вихованці Київського міського притулку №1, Стаціонарно–освітньої школи-інтернат №26 та діти із кризових сімей отримали унікальну можливість побувати на Чемпіонаті світу з хокею, що проходив на льодовій арені ТРЦ «Термінал» у Броварах Київської області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Міжнародного благодійного фонду Олександра ФЕЛЬДМАНА, який організував поїздку на Чемпіонат вихованців київських інтернатів.

За словами директора школи-інтернату Ольги ПАВЛИЧЕНКО, увага організаторів та незабутні емоції подаровані дітям є найважливішиим подарунком для сиріт. «Наші вихованці ще не мали жодної можливості побувати на подібному заході. Комфортабельні автобуси, які забезпечили доставку дітей на Чемпіонат та назад до інтернату, смачна вечеря створили атмосферу справжнього свята», - сказала О.ПАВЛИЧЕНУКО. За її словами, подібні заходи дарують дітям не лише враження, але і стимулюють у них бажання займатися спортом та отримувати радість від перемоги. «Переоцінити емоційне піднесення дітей важко. Впевнена, що цей Чемпіонат вони не забудуть ніколи», - зазначила директор.

Діти з Київського міського притулку №1 розповіли, що Чемпіонат їм дуже сподобався, гра була весела та насичена, і вони отримали незабутні враження. «Мушу визнати, що я ще ніколи не мав змоги побувати на такому заході. Я захоплююсь хокеєм, і тому ця подія стала для мене справжнім святом. Крім того, що я отримав задоволення від поїздки, я ще побачив справжню гру професіоналів. Дякую фонду за можливість побувати на цьому святі, а ще за море позитивних емоцій», - сказав вихованець міського притулку Олександр.

Довідка УНІАН. 22-28 березня 2010 р. в Україні пройшов Чемпіонат світу з хокею серед юніорів (до 18 років). Останній подібний чемпіонат проходив в Україні в 1995 р. Суперниками збірної України виступали юніорські команди Словенії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії і Австралії.