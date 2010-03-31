Погода в Чистий четвер

Харків. 31 березня. УНІАН. 1 квітня в Україні за прогнозами синоптиків очікується хмарна з проясненнями погода.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

По всій Україні, крім східних областей, очікуються дощі (вночі у північних та центральних областях місцями невеликі).

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3 до 8° тепла; вдень 8-13° тепла, у східній частині та на крайньому півдні до 16°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі в області 3-8° тепла, вдень 8-13°. У м. Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.