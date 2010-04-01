Міліція накрила працівників банку, які привласнили 550 тис. грн.
00:05, 01 квітня 2010Харьків
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Порушено кримінальну справу
Харків. 1 квітня. УНІАН. У Харківській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службовця та контролера-касира філії відділення банківської установи, котрі, зловживаючи службовим становищем, привласнили 549 тисяч гривень вказаної установи.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, зловмисників затримано.
Слідчим відділом одного з райвідділів внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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