Правозахисники: події у Харкові свідчать про безкарність влади і міліції

Харків. 4 червня. УНІАН. Придушення громадського протесту в Харкові свідчить про серйозне погіршення ситуації з дотриманням прав людини в Україні, йдеться у відкритому зверненні Української Гельсінкської спілки з прав людини (УГСПЛ) до Генеральної прокуратури України, Верховної Ради та Омбудсмана, текст якого передано агентству УНІАН.

На думку правозахисників, харківські події викликають велику стурбованість через масовість незаконних дій органів місцевої влади та міліції, що можуть залишитися безкарними.

УГСПЛ інформує, що 2 червня близько 4-ї години ранку 50 людей, одягнутих у чорне, та лісоруби з увімкненими бензопилами напали на захисників дерев у парку імені Горького в Харкові. При цьому поруч знаходилися працівники міліції, що спостерігали за силовими діями невідомих і жодним чином не захищали людей від насильства. Пізніше працівники міліції вибірково затримали чотирьох захисників парку. Жодного з нападників при цьому затримано не було. Після нападу лісоруби почали спилювати дерева, незважаючи на небезпеку життю захисників дерев. При цьому постраждали троє людей.

Правозахисники нагадують, що працівники міліції у ситуації протистояння повинні вживати заходів для дотримання громадського порядку, зокрема, захищати людей від насильства. "У той же час, міліція завжди стояла у стороні, коли невідомі били захисників дерев, і затримувала виключно представників громадських захисників. Громадські захисники не вчиняли жодних правовопорушень і не чинили жодного фізичного опору діям міліції. Їхній спротив був мирним. Вони висловлювали свій протест і перешкоджали очевидно незаконним діям органів місцевої влади по вирубуванню лісу", - зазналили в УГСПЛ.

Після того, як було знищено усі дерева, за даними УГСПЛ, захисники дерев згорнули табір, прибрали сміття і пішли громадською ходою на центральну площу міста перед обласною радою та облдержадміністрацією для висловлення свого громадського протесту органам влади.

Як зазначають правозахисники, під час проведення спонтанного мирного зібрання (у вигляді зустрічі з депутатами облради) були затримані без жодних підстав та попереджень двоє учасників демонстрації.

"Відомо, що відведення земельної ділянки під проект будівництва дороги через парк Горького та вирубка дерев були незаконними. Не існує необхідних дозвільних документів для реалізації проекту та здійснення вирубки. Зокрема, Генеральним планом міста Харкова, розробленим Українським державним НДІ проектування міст „ДІПРОМІСТО” і затвердженим 23 червня 2004 року рішенням Харківської міської ради, транспортний зв’язок через територію парку не передбачався", - заявляють правозахисники.

За їхніми словами, ще у 2008 році Мінприроди зобов’язало Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Харківській області відкликати висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення спірної земельної ділянки, що і було зроблено. Також, як повідомляє УГСПЛ, не проводилася державна екологічна експертиза проекту будівництва у парку, і центральним органам влади нічого не відомо про проведення громадського обговорення такого будівництва. "Незважаючи на це, виконком Харківської міськради у травні 2010 року ухвалив протиправне рішення про видалення зелених насаджень парку імені Горького", - заявляють правозахисники.

Українська Гельсінкська спілка з прав людини звертається до Генпрокуратури з вимогою: внести протест прокурора на рішення органів місцевої влади щодо проекту будівництва у парку імені Горького; ініціювати дисциплінарні та кримінальні розслідування щодо масових незаконних затримань захисників дерев; ініціювати дисциплінарні і кримінальні розслідування щодо злочинної бездіяльності працівників міліції, що призвели до важких наслідків у вигляді нанесення тілесних ушкоджень різної ступені тяжкості захисникам дерев, а також знищенню багатолітніх дерев.

Правозахисники просять Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ відкрити провадження по фактах незаконних затримань, побиття, перешкоджання у проведенні мирного зібрання, а також порушення екологічних прав громадян, гарантованих статтями 29, 39 та 50 Конституції.

Українська Гельсінкська спілка з прав людини звертається до народних депутатів з проханням створити спеціальну слідчу комісію для вивчення усіх подій, що відбулися у Харкові, а також заслухати звіт міністра внутрішніх справ щодо законності дій міліції.