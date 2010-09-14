У вересні Харківщина зменшила борги з виплати зарплат

Харків. 14 вересня. УНІАН. З початку вересня заборгованість із виплати зарплати в Харківській області зменшилася на 5,8 млн. грн., повідомляє сайт облдержадміністрації.

За даними моніторингу Головного управління праці та соціального захисту населення, станом на 10 вересня загальна заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах Харківської області становила 116 млн. 468,3 тис. грн. З початку місяця заборгованість скоротилася на 5 млн. 865,3 тис. грн.

Заборгованість на економічно активних підприємствах скоротилася на 5 млн. 369,8 тис. грн. і становить 95 млн. 891,1 тис. грн., на підприємствах-банкрутах – на 495,5 тис. грн. і становить 12 млн. 676,7 тис. грн.

Зокрема, заборгованість на ДП «Харківський електромеханічний завод» скоротилася з 7 млн. 229,2 тис. грн. до 6 млн. 270,7 тис. грн.; на ДП «Харківський завод електроапаратури» - з 6 млн. 230,1 тис. грн. до 4 млн. 193,9 тис. грн.; ХКП «Міськелектротранс» - з 13 млн. 921,9 тис. грн. до 13 млн. 666,4 тис. грн. ТОВ «Т.М.М.» повністю ліквідувало заборгованість з виплати зарплати (431 тис. грн.).