Завтра на сході можливі дощі

Харків. 25 листопада. УНІАН. Завтра в деяких регіонах України пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, 26 листопада буде хмарна погода з проясненнями. Вночі у східних областях, вдень в Україні, крім західних та північних областей, невеликі дощі, у південній частині помірні, у Криму сильні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у південних та східних областях вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла; у Криму вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У Карпатах невеликий мокрий сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області завтра хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столиці - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.