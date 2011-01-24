Фельдман пропонує інтернеттусовку під текстами законопроектів

Харків. 24 січня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує доповнити можливість відкритого доступу до зареєстрованих законопроектів на сайті Верховної Ради також можливістю їх вільного коментування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, ця пропозиція міститься в зареєстрованому О.ФЕЛЬДМАНОМ проекті постанови ВР «Про введення громадського обговорення законопроектів на сайті Верховної Ради України».

За словами депутата, якщо сьогодні громадянин побажає висловити свої пропозиції до зареєстрованого законопроекту, то він повинен звернутися до автора законопроекту або у відповідний комітет Верховної Ради. Проте такі пропозиції не стають надбанням громадськості й не можуть стати частиною повноцінної громадської дискусії щодо законодавчих ініціатив.

Крім того, зазначає О.ФЕЛЬДМАН, через особливості законотворчого процесу, автори окремих законопроектів не завжди зацікавлені в їх громадському обговоренні й у публікації альтернативних точок зору. «Фактично, можливості для широкої громадської дискусії із законодавчих питань, окрім одиничних випадків застосування механізму «всенародного обговорення законопроектів», на сьогоднішній день є обмеженими», - йдеться в записці пояснення до проекту постанови.

Тому для реалізації принципу гласності під час законодавчої процедури, а також з метою якомога ширшого залучення незалежної експертної та громадської думки до обговорення законопроектів, О.ФЕЛЬДМАН пропонує: розробити й запустити функцію «громадське обговорення законопроектів на сторінках кожного законопроекту на сайті ВР, яка з моменту реєстрації в апараті ВР буде відкрита протягом трьох днів для обговорення авторизованими користувачами.

Водночас депутат пропонує встановити обов`язкову практику модерації сторінки на предмет коректності коментарів, передбачити можливість блокування IP-адрес користувачів, які використовуватимуть ненормативну й експресивну лексику, заклики до міжнаціональної, расової, релігійної, культурної, соціальної ворожнечі.

Загалом же, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, практика громадського інтернет-обговорення реєстрованих законопроектів дозволить ефективніше виявляти «маразм і лобізм» депутатів.