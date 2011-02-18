Тренер «Байєра» не очікував легкої перемоги над «Металістом»

Харків. 18 лютого. УНІАН. Тренер ліверкузенського «Байєра» Юпп ХАЙНКЕС не очкував такої результативної перемоги над харківським «Металістом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на післяматчевій прес-конференції.

«Якщо чесно, я не очікував такого результату, незважаючи на те, що у наших гравців більше досвіду», - сказав Ю.ХАЙНКЕС.

Він наголосив, що «Байєр», перемігши «Металіст» з перевагою у чотири м’ячі, отримав «видатний результат».

«Я думаю, що для нас це видатний результат. Сьогодні була чудова гра. На самому початку ми не зовсім знайшли потрібний ритм, але потім все налагодилося, і ми відразу влилися в гру. І таким чином забили голи», - зазначив Ю.ХАЙНКЕС.

У свою чергу головний тренер «Металіста» Мирон МАРКЕВИЧ, коментуючи підсумки гри, відзначив, що харківський клуб «не повинен був програвати з таким рахунком», оскільки більшу частину матчу нічим не поступався «Байєру».

«Я вважаю, що команда півтора тайму грала на рівні, і ми нічим не поступалися суперникові», - сказав він.

М.МАРКЕВИЧ критично прокоментував гру захисної ланки команди та висловив незадоволення діями деяких інших футболістів. Говорячи про гру-відповідь, яка відбудеться 24 лютого в Ліверкузені, тренер «Металіста» відзначив, що його команда намагатиметься продемонструвати злагоджену гру.

«У другій грі ми повинні довести, що теж уміємо грати у футбол - це основне», - підсумував М.МАРКЕВИЧ.

Як передавав УНІАН, учора харківський «Металіст» у домашньому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи зазнав нищівної поразки від німецького «Байєра» з рахунком 0:4. Це був перший офіційний матч харківського клубу у новому сезоні після великої зимової перерви.