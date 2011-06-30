Металіст - Штурм 2:1
14:21, 30 червня 2011Харьків
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Збори в Австрії
Харків. 30 червня. УНІАН. Харківський Металіст у товариському матчі переміг австрійський клуб «Штурм» - чемпіона Австрії 1998, 1999, 2011 років.
Матч, який пройшов на зборах в Австрії в середу, завершився з рахунком 2:1 на користь харків’ян.
Голив Металіста забили Пшеничних (52) і Крістальдо (64).
Склад Металіста: Дишленкович - Пшеничних (Романчук, 68), Обрадович, Папа Гуйє, Вільягра, Валяєв, Едмар (Шелаєв, 80), Торрес, Тайсон (Воробей, 82), Олійник (Крістальдо, 61), Девіч (Фініньо, 72 ).
Металіст зустрічався зі Штурмом у раунді плей-офф Ліги Європи, де в Граці зіграв унічию - 1:1, а вдома мінімально поступився з рахунком 0:1.
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