Тренер Рубіна у грі з Динамо спирався на досвід Металіста (фото)

Харків. 27 липня. УНІАН. Тренер казанського клубу «Рубін» (РФ) Курбан БЕРДИЄВ у кваліфікаційному матчі Ліги Чемпіонів з київським «Динамо» використав досвід харківського «Металіста».

Про це пише газетаKyiv Post у статті «Рубин» отвесил оплеуху «Динамо», аналізуючи першу гру 26 липня у Києві, в якій український клуб зазнав поразки з рахунком 0:2.

«Як виявилося, Курбан БЕРДИЄВ не лукавив, коли говорив, що уважно вивчив усі ігри «Динамо» цього сезону. А більше за інших увагу метра привернув матч з «Металістом», коли харків`яни вже в дебюті розірвали центр захисту киян. Вивчивши історію питання, - пише газета, - «Рубін» видав свою разючу атаку - НОБОА, за якого дуже переживали, що гравець ніяк не відійде від провалу на Копа Америка, прорвався по флангу і видав шикарний пас на самотнього і забутого захистом Алана КАСАЄВА, який, пробачите за тавтологію, в «касание» розстріляв ШОВКОВСЬКОГО. 0:1 - вже на шостій хвилині».

«Далі, - зазначає автор публікації, - пішло знову за схемолю матчу з «Металістом» - суперник «Динамо» зайняв глуху оборону, сподіваючись на контратаки. Різниця ж була в тому, що харків`яни, при всій пошані, не можуть мріяти про гру в захисті на такому рівні, як це уміє робити «Рубін». А тут ще виявилося, що «Динамо» абсолютно не готове до гри проти трьох центральних захисників (схоже, Семін не чекав, що недолікований італієць Бокетті все ж таки вийде на полі)».

Гра в Києві завершилася з рахунком 0:2 на користь «Рубіна». Матч у відповідь незабаром відбудеться в Казані. Аналітики вважають, що цим програшем «Динамо» поставило під смнів свою подальшу участь у головному єврокубковому турнірі.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА