У Словенії обговорять можливість участі її підприємств у створенні промзони «Рогань»

Харків. 24 липня. УНІАН. У Словенії обговорять можливість участі підприємств цієї країни у створенні промзони «Рогань».

Про це повідомили кореспондненту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Питання співпраці будуть обговорені у ході візиту делегації Харківської області, яку очолює губернатор Арсен АВАКОВ.

Під час переговорів з Міністром економіки Словенії планується розглянути можливі напрямки співробітництва Харківської області з Республікою Словенією з метою активізації торгово-економічних зв’язків, створення сприятливих умов для налагодження контактів між діловими колами й залучення підприємств Словенії до створення індустріального парку «Рогань», повідомили у прес-службі.

У рамках візиту також заплановано проведення низки зустрічей з керівниками провідних підприємств Словенії: Helios d.d., Iskratel o.o.o., бізнес-школи IEBC Bled і Rico o.o.o.