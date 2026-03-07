Росія масовано атакувала Україну балістикою: є влучання по будинку та постраждалі

Моніторинові канали повідомляли про пуски ракет "Циркон" з окупованого Криму.

Російські війська влучили балістичними ракетами по багатоповерхівці у Київському районі Харкова: кілька людей постраждали.

Оновлено 02:42. Як повідомляють Повітряні сили, крилаті ракети рухаються від Кіровоградської області у напрямку Черкаської/Вінницької областей.

За словами Терехова, у Харкові є інформація про 7 постраждалих, але під завалами багатоповерхівки є люди.

На місці удару - значні руйнування та пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок удару постраждав 11-річний хлопчик. По медичну допомогу внаслідок російської атаки звернулися шестеро людини, серед них - дитина, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Окрім того, в Чугуєві на Харківщині двоє людей - чоловік та жінка - постраждали внаслідок російського удару. Близько 01:20 військові РФ поцілили безпілотником по приватному будинку, повідомив Суспільному речник рятувальників регіону Євген Василенко. На місці влучання спалахнула пожежа, вогонь охопив близько 40 кв. метрів.

Також голова Начальник Київської міської військової адміністрації повідомив про зафіксовані наслідки атаки у Деснянському районі столиці.

Також моніторинові канали повідомляли про пуски ракет "Циркон" у напрямку Коростеня Житомирської області.

Удари РФ по Україні

2 березня Російська Федерація вдарила дроном по цивільному пасажирському потягу "Укрзалізниці" рід час руху. Одна людина загинула, а ще кілька отримали поранення.

