Харків. 24 липня. УНІАН. Сьогодні на Харківщину прибувають діти зі Львівської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Людмили БЄЛОВОЇ, 24 липня орієнтовно з 17-ї до 19-ї години потягом «Львів – Харків» до Харкова прибудуть 135 дітей з районів Львівської області, потерпілих під час техногенної аварії 16 липня цього року.

За словами Л.БЄЛОВОЇ, маленькі львів`яни пройдуть оздоровлення у дітячому таборі «Червона гвоздика» в селі Високому.

Прес-служба нагадує, що голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ та голова облради Василь САЛИГІН запропонували керівництву Львівської області надати всебічну допомогу для найшвидшої ліквідації наслідків аварії у Бузському районі на Львівщині. У листі на ім`я голови Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА та голови Львівської облради Мирослава СЕНИКА керівники Харківської області виказали готовність прийняти дітей, які живуть на забрудненій території, і забезпечити ним якісний відпочинок у дитячих таборах Харківщини.

Довідка УНІАН. Увечері 16 липня у Львівській області, на перегоні Красне-Ожидів, зійшли з колії 15 цистерн із жовтим фосфором. При розгерметизації зайнялося 6 цистерн, і внаслідок горіння утворилася велика кількість диму і хмара з небезпечною концентрацією токсичних речовин. В зону ураження попали 14 населених пунктів Бузького району загальною чисельністю населення близько 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського і Бродовського районів області.