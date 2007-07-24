Салигін продовжуватиме роботу на посаді голови облради
19:14, 24 липня 2007Харьків
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Харків. 24 липня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради, керівник обласного відділення Партії регіонів Василь САЛИГІН планує подовжувати роботу на своїй посаді.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, про це він сказав у бесіді з місцевими журналістами.
«Можу сказати точно, я буду також продовжувати роботу в Харківській обласній раді, незалежно від того, буде моє прізвище у списках (виборчому списку Партії регіонів – УНІАН) чи ні», - скащзав В.САЛИГІН.
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