Салигін продовжуватиме роботу на посаді голови облради

Харків. 24 липня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради, керівник обласного відділення Партії регіонів Василь САЛИГІН планує подовжувати роботу на своїй посаді.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, про це він сказав у бесіді з місцевими журналістами.

«Можу сказати точно, я буду також продовжувати роботу в Харківській обласній раді, незалежно від того, буде моє прізвище у списках (виборчому списку Партії регіонів – УНІАН) чи ні», - скащзав В.САЛИГІН.