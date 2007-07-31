Громадянин Туреччини заснув за кермом і врізався в дерево

Харків. 31 липня. УНІАН. У Харкові під час дорожньо-транспортної пригоди травмовано громадянина Туреччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у Харкові водій автомобіля ”DAF” з причепом, громадянин Туреччини, 1946 р. н., який рухався по Сімферопольському шосе з боку с.Бабаї в напрямку пр. Гагаріна, з невідомих причин з`їхав в кювет та вдарився в дерево. Від потужного удару він отримав тілесні ушкодження і госпіталізований до 4-ї лікарні м. Харкова.

Громадянин Туреччини прибув до України 28 липня. Він перевозив понад три тисячі килимів вагою майже 20 тонн.

За попередніми даними слідства, він заснув за кермом.