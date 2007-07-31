Громадянин Туреччини заснув за кермом і врізався в дерево
13:30, 31 липня 2007Харьків
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Харків. 31 липня. УНІАН. У Харкові під час дорожньо-транспортної пригоди травмовано громадянина Туреччини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у Харкові водій автомобіля ”DAF” з причепом, громадянин Туреччини, 1946 р. н., який рухався по Сімферопольському шосе з боку с.Бабаї в напрямку пр. Гагаріна, з невідомих причин з`їхав в кювет та вдарився в дерево. Від потужного удару він отримав тілесні ушкодження і госпіталізований до 4-ї лікарні м. Харкова.
Громадянин Туреччини прибув до України 28 липня. Він перевозив понад три тисячі килимів вагою майже 20 тонн.
За попередніми даними слідства, він заснув за кермом.
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