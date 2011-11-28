Завтра - спільне засідання колегії ОДА та зборів активу області

Харків. 28 листопада. УНІАН. Завтра, 29 листопада, у великій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 4 поверх) відбудеться спільне засідання колегії Харківської облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області, повідомляє сайт ОДА.

Початок зборів - о 16.00.

У порядку денному засідання такі питання:

1. Про хід виконання рішення спільного засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області від 28 липня 2011 року «Про стан підготовки до проведення в області фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

2. Про підсумки соціально – економічного розвитку області за 9 місяців 2011 року.

3. Про ведення містобудівного кадастру Харківської області.

4. Про стан провадження на машинобудівних підприємствах Харківської області сучасних енергозберігаючих технологій і устаткування та практичні результати з підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції.

5. Створення та організація діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в районах Харківської області та містах обласного підпорядкування.

6. Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Харківській області та впровадження організаційних, методичних та інформаційних заходів серед учасників дорожнього руху.

7. Про організаційні та методичні засади удосконалення системи роботи з контрольними документами (протокольний розгляд).