Завтра - спільне засідання колегії ОДА та зборів активу області
Порядок денний
Харків. 28 листопада. УНІАН. Завтра, 29 листопада, у великій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 4 поверх) відбудеться спільне засідання колегії Харківської облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області, повідомляє сайт ОДА.
Початок зборів - о 16.00.
У порядку денному засідання такі питання:
1. Про хід виконання рішення спільного засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області від 28 липня 2011 року «Про стан підготовки до проведення в області фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».
2. Про підсумки соціально – економічного розвитку області за 9 місяців 2011 року.
3. Про ведення містобудівного кадастру Харківської області.
4. Про стан провадження на машинобудівних підприємствах Харківської області сучасних енергозберігаючих технологій і устаткування та практичні результати з підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції.
5. Створення та організація діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в районах Харківської області та містах обласного підпорядкування.
6. Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Харківській області та впровадження організаційних, методичних та інформаційних заходів серед учасників дорожнього руху.
7. Про організаційні та методичні засади удосконалення системи роботи з контрольними документами (протокольний розгляд).