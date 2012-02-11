У США покінчив з життям український хокейний тренер Іван Правилов

Харків. 11 лютого. УНІАН. В одній із федеральних в’язниць США покінчив з життям український хокейний тренер Іван Правилов.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН Володимир ЄРЬОМІН, тренер харківської хокейного клубу «Дружба-78», засновником, президентом і головним тренером якого був І.Правилов.

За словами В.ЄРЬОМІНА, про самогубство І.Правилова йому стало відомо з консульських джерел. Трагедія сталася орієнтовно 10 лютого вранці.

Тренер повідомив, що за кілька днів до цієї події відбулося попереднє судове засідання, на якому пролунало обвинувачння.

«Пішла з життя велика людина», - сказав В.ЄРЬОМІН. За його словами, І.Правилов залишив відкритого листа своїм вихованцям і їхнім батькам.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня в іноземних ЗМІ з’явилася інформація, що І.Правилова заарештували в США за підозрою у педофілії. 48-річного тренера звинуватили у тому, що під час поїздки по США він вчинив дії сексуального характеру стосовно 14-річного хлопця. Як уточнює Associated Press, яке посилається на судові документи, два хлопці дали однакові свідчення. Згідно з їхніми заявами, вночі 3 січня хлопці та І.Правилов перебували у квартирі у передмісті Філадельфії Елкінс Парк (Elkins Park), приїхавши до Пенсільванії з Делавера. Тренер поклав руку на геніталії одного із хлопців. За інформацією ЗМІ, коли І.Правилов дізнався про те, що хлопець поскаржився на домагання, він, згідно з матеріалами справи, пригрозив і вдарив його.

Наприкінці січня прокуратура США офіційно пред’явила І.Правилову звинувачення у розбещенні 14-річного підлітка.

31 січня суд у штаті Пенсільванія залишив під вартою І.Правилова.

Команда з молодших хокеїстів клубу «Дружба-78» (1999-2000 р.н.) перебуває у США на запрошення І.Правилова і тренується для участі у Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд (у віці до 13 років), який повинен пройти у Квебеку (Канада) в лютому.

«Хокейний клуб-школа «Дружба-78» Івана Правилова» («Ivan Pravilov`s Unique Hockey School») був створений у 1982 році у Харкові. І.Правилов був засновником, президентом і головним тренером клубу. У 1992 році у канадському Квебеку «Дружба-78» стала чемпіоном світу в категорії PeeWee серед клубних команд (гравці віком до 14 років). Команда є багаторазовим чемпіоном України, переможцем перших юнацьких ігор України 1995 року, а також переможцем понад 30 міжнародних юнацьких турнірів у Росії, Чехії, Німеччині, США, Канаді та Мексиці. Тренування дітей проходять виключно за методикою І.Правилова.

На сьогодні у клубі займається понад 80 дітей 1995 - 2003 р.н. Групи 1995-1997 р.н. та 1999 - 2001 р.н. беруть участь у чемпіонаті Україні. Хлопці у старшому віці проходять тренерську практику. Восени 2005 року близько 20 юних вихованців «Дружби-78» виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.

Серед випускників школи І.Правилова у США є литовець Дайнюс ЗУБРУС. Він поїхав грати за океан у 17 років і виступав, зокрема, за клуби «Вашингтон Кепіталз», «Філадельфія Флайерз», а нині є форвардом «Нью-Джерсі Девілз». У НХЛ Д.ЗУБРУС зіграв 1000 матчів і забив 200 шайб, що є одним з найкращих показників у американському та канадському хокеї.

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