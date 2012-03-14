Харківщина спрямувала 70% інвестицій в АПК та промисловий сектор

Харків. 14 березня. УНІАН. У 2011 році в економіку Харківської області надійшло понад 140 млн. дол. іноземних інвестицій.

Як повідомив сьогодні під час програми «Ранковий ексклюзив» на обласному радіо начальник ГУ економіки ХОДА Сергій АВЕРШИН, понад 70% цих коштів було спрямовано на розвиток Агро-промислового та промислового сектору економіки.

«Понад 70% інвестицій, отриманих нами в 2011 році, реалізовані в промисловому та агропромисловому секторах. Це дуже важливий показник, тому що за всю історію Харківської області завжди близько 70% інвестицій інвестувалися у фінансовий сектор. А тут уже гроші пішли безпосередньо виробнику якоїсь продукції, на будівництво нових заводів, на придбання нового обладнання. Я вважаю, що зміна цього співвідношення в 2011 році - це дуже хороша тенденція», - передає слова С.АВЕРШИНА сайт облдержадміністрації.